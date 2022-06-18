وظائف شاغرة لدى جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك سعود للعلوم الصحية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف لحملة الثانوية فأعلى في 3 مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الأحساء).

وأوضحت الجامعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشغل رسومات أول (جدة)، محاضر في علم التشريح (جدة)، أخصائي ترفيه ثاني – اللياقة البدنية (العد 3 وظائف) (الرياض)، مُراقب خدمات ثاني (الأحساء)، مسؤول مركز الاتصال (الرياض)، مُحرر فديو ثاني (الرياض).

وتشمل الوظائف: مهندس المرافق والصيانة (الرياض)، مهندس كهربائي (الرياض)، مسؤول ثاني تعقيم الإمدادات (الرياض)، مُراقب سلامة (الأحساء)، مُساعد مكتب (جدة)، أمين مكتبة (الرياض)، ومساعد أمين مكتبة (الرياض).

وأشارت إلى أن لمعرفة بقية الشروط وللتقديم من خلال موقع جامعة الملك سعود للعلوم الصحية