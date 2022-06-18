شاب يقتل والدته ويعترف بجريمته دون ندم

القاهرة(صدى):

شهدت مصر واقعة مروعة حينما أقدم شاب على قتل والدته، بدم بارد بعدما قام بطعنها حتي سالت منها الدماء وتركها غارقة في دمائها وغادر المنزل كأنه لم يفعل شيء، وقام بتسليم نفسه الأجهزة الأمنية بعد ذلك معترفا بجريمته لم ينكرها.

وفي البداية، قال في التحقيقات أن والدته شعرت بالإرهاق فذهبت لتستريح داخل غرفة النوم وكان هو يرتاح علي كنبة صغيرة في الصالة وبعد فترة قليلة قام بالذهاب للمطبخ وأحضر سكينه الخضار ودخل إلى غرفة والدته ثم قام بتسديد ٧ طعنات في أجزاء متفرقة من جسدها حتى رأي الدماء تخرج شلالات من جسدها.

وأشار إلى أن بعد ذلك تركها وذهب خارج المنزل ليحضر لها طبيبا من القصر العيني، وعند سؤاله عن قول بعض أقاربه بأنه مريض عقلي نفى ذلك، وقال: إنه في كامل قواه العقلية وأنه لا يرغب في الاعتراف بسبب قتله لها وأنها تستحق ذلك.