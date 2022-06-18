مدينة الفهود العمانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

عمان(صدى):

بلغت درجة الحرارة بمدينة الفهود في سلطنة عمان أعلى مستوياتها من بين عدة مدن، لتسجل أعلى درجة

حرارة بالعالم.

و بلغت درجة الحرارة في مدينة الفهود 49 درجة مئوية ، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، تبعتها منطقة قرن العلم في البلاد من حيث الحرارة؛ حيث بلغت الحرارة فيها 48.8 درجة مئوية، وتليها مناطق عدة بينها مدن عربية كالتالى:

– صفي آباد “دزفول- إيران”: 48.8 درجة مئوية.

– البصرة “الحسين – العراق”: 48.5 درجة مئوية.

– بهلا “سلطنة عمان”: 48 درجة مئوية.