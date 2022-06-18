  • السبت 18 يونيو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. مدينة الفهود العمانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

مدينة الفهود العمانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم

مدينة الفهود العمانية تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
عمان(صدى):

بلغت درجة الحرارة بمدينة الفهود في سلطنة عمان أعلى مستوياتها من بين عدة مدن، لتسجل أعلى درجة
حرارة بالعالم.

و بلغت درجة الحرارة في مدينة الفهود 49 درجة مئوية ، وهي أعلى درجة حرارة فوق الأرض، تبعتها منطقة قرن العلم في البلاد من حيث الحرارة؛ حيث بلغت الحرارة فيها 48.8 درجة مئوية، وتليها مناطق عدة بينها مدن عربية كالتالى:

– صفي آباد “دزفول- إيران”: 48.8 درجة مئوية.

– البصرة “الحسين – العراق”: 48.5 درجة مئوية.

– بهلا “سلطنة عمان”: 48 درجة مئوية.

 

 


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.