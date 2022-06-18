مختصة : التربية الجنسية للأطفال يجب تعليمها منذ سن مبكرة لحماية فطرتهم السليمة(فيديو)

أميرة خالد(صدى):

‏أوضحت اختصاصية التربية والطفولة المبكرة الدكتورة داليا الدهلوي أن التربية الجنسية للأطفال يجب تعليمها منذ سن مبكرة لحماية فطرتهم السليمة.

وقالت الدهلوي :” أفضل خطة لحماية أطفالنا هي وجود القدوة، والتي تتمثل في العائلة المثالية التي تقوم على الحب والاحترام”.

وأضافت، ” يجب تربية الأطفال منذ صغرهم على التربية الجنسية والتربية الدينية أيضا، حيث يتم تشجيع الطفل الذكر منذ صغره بكلمات مثل انت ولد شجاع، وإذا كانت بنت يقال لها أنتي فتاة جميلة، فكل هذا يساعد على التربية الجنسية السليمة ”