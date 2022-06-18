ضبطُ مخالفَين لنظام البيئة لدخولهما منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة بالجوف

الجوف(صدى):

ضَبطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مواطنَين مخالفَين لنظام البيئة، لدخولهما منطقةً محميةً دون تصريح والصيد في أماكن محظورة بمحمية الطبيق في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة الجوف،وبحوزتهم (7) طيور مصيدة، وبندقية هوائية، و(101) ذخيرة،وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي، أنَّ عقوبةَ دخول المناطق المحمية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة غرامة (5) آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة المصيد حسب نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.

وحَثَّتِ القواتُ الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تُمَثِّلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.