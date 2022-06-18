ضبطُ 10 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في تبوك

تبوك (صدى):

ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي (10) مخالفين لنظام البيئة هم؛مواطن و(4) مقيمين من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية النيبالي؛لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقة تبوك، باستخدام (8) آليات تعود ملكيتها للمواطن، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وحَثَّتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.