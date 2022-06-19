وظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية مُمثلة في عمادة الموارد البشرية عن إتاحة فرص وظيفية أكاديمية على نظام العقود السنوية لحملة الماجستير والدكتوراه، من كلا الجنسين.

وأوضحت الجامعة شروط التقدم للوظائف :

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- العمل في الوظائف المعلنة يتطلب التفرغ التام (دوام كامل).

3- أن يكون المتقدم حاصلاً على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

4- أن تكون الدرجات العلمية الحاصل عليها المتقدم من خارج المملكة معادلة من قبل وزارة التعليم.

5- أن يكون نمط التعليم في الشهادة انتظامًا في جميع المراحل الدراسية.

6- ألا يقل معدل المتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد) عن – (جيد) في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، ما عدا تخصصات الثقافة الإسلامية واللغة الإنجليزية واللغة العربية فيشترط فيها ألا يقل معدل المتقدم عن (جيد جدًّا) في جميع المراحل الدراسية.

7- ألا يقل معدل المتقدم لوظيفة محاضر عن (جيد) في مرحلة البكالوريوس، و (جيد جدًّا) في مرحلة الماجستير، ما عدا تخصصات الثقافة الإسلامية واللغة الإنجليزية واللغة العربية فيشترط فيها ألا يقل معدل المتقدم عن (جيد جدًّا) في جميع المراحل الدراسية

8- أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس.

9- يستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية وكلية العلوم الإدارية والمالية، حيث يمكن قبول خريجي درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الصحية والمصنفة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لوظائف كلية العلوم الصحية، كما يمكن قبول خريجي درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال لجميع وظائف كلية العلوم الإدارية والمالية.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1443/11/26هـ الموافق 2022/06/25م، من خلال الموقع