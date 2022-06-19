فتاة تشتكي قائد سيارة كاد يتسبب في حادثة.. والمرور يتفاعل

جدة(صدى):

تلقت الإدارة العامة للمرور، بلاغًا من مواطنة بشأن قيام قائد سيارة بالمراوغة في الطريق بجدة، وكاد أن يعرض حياتها للخطر.

وأوضحت الفتاة في شكواها أن قائد المركبة حاول افتعال حادث من خلال الضغط على الفرامل فجأة، رغم سير الطريق أمامه.

وأضافت: رغم أن الطريق فاضي أمامه لكنه فرمل كم مرة عشان أصدمه من ورا، ويسقط علي ويراوغ ويربكني في القيادة.

من جانبه تفاعل المرور مع مقدمة البلاغ قائلًا: يرجى متابعتنا ليتم التواصل معكم عبر الرسائل الخاصة.