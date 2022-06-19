أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.93742، العملة مقابل الريال الواحد 0.25399

– الدولار: 3.75135، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657

– درهم إماراتي: 1.02130، مقابل الريال الواحد 0.97914

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70928

– دينار أردني: 5.29111، مقابل الريال الواحد 0.18900

– دينار كويتي: 12.21538 مقابل الريال الواحد 0.08185

– دينار بحريني: 9.94145، مقابل الريال الواحد 0.10070

– الريال القطري: 1.03031، مقابل الريال الواحد 0.97058

-الدرهم المغربي: 0.37205مقابل الريال الواحد 2.69061

– الجنيه المصري: 0.20016، مقابل الريال الواحد 4.99601