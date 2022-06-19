أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3.93742، العملة مقابل الريال الواحد 0.25399
– الدولار: 3.75135، العملة مقابل الريال الواحد 0.26657
– درهم إماراتي: 1.02130، مقابل الريال الواحد 0.97914
– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.70928
– دينار أردني: 5.29111، مقابل الريال الواحد 0.18900
– دينار كويتي: 12.21538 مقابل الريال الواحد 0.08185
– دينار بحريني: 9.94145، مقابل الريال الواحد 0.10070
– الريال القطري: 1.03031، مقابل الريال الواحد 0.97058
-الدرهم المغربي: 0.37205مقابل الريال الواحد 2.69061
– الجنيه المصري: 0.20016، مقابل الريال الواحد 4.99601
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