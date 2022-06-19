ليفربول يؤكد عدم تراجع مستوى محمد صلاح

وكالات(صدى):

أكدت تقارير صحافية، أنه لا يتوقع ليفربول أن يتراجع أداء النجم المصري محمد صلاح، هداف الفريق، مع استعداده لدخول العام الأخير من عقده بالنادي دون أن يتوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، بحسب التقارير.

وذكرت أنه لم يوقع اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عقدا جديدا بعد فشل ليفربول في تلبية متطلبات راتبه البالغ 400 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع؛ حيث يبدو أن الطرفين وصلا إلى طريق مسدود، كما هو الحال الآن، وهناك احتمال حقيقي أنه قد يرحل عن النادي مجانا في عام 2023.

وأشارت إلى أن ليفربول يشعر أن صلاح سيحافظ على تركيزه، ولن يتراجع مستواه خلال عامه الأخير، كما ذكرت صحيفة ”ميرور“ البريطانية؛ حيث لا يزال يتمتع بعلاقة صحية مع المدير الفني الألماني يورغن كلوب، على الرغم من أن مستقبله في مرسيسايد لا يزال غير مؤكد.