طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر

الرياض(صدى):

طرحت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر، التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً.

وكشفت الإدارة في تغريدة على تويتر، عن طرح المزاد الذي سيستمر حتى الأحد 22 يونيو، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.

وذكرت الإدارة طريقة الدخول إلى المزاد، حيث يتم أولًا الدخول إلى منصة أبشر، ثم اختيار “خدماتي”، وبعدها اختيار المرور، وبعد ذلك اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.