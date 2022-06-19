مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 4.4 % مغلقا عند 11299 نقطة (- 525 نقطة)، مواصلا هبوطه لسادس جلسة على التوالي، ومسجلا أدنى إغلاق منذ نهاية ديسمبر 2021، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.

وتعد خسائر اليوم الأكبر من حيث النسبة منذ نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة تراجعا شبه جماعي للأسهم، تقدمها سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” – الأكبر وزنا في السوق- عند 36.95 ريال (- 4 %) للأول و82.20 ريال (-5 %) للثاني.

وأغلق سهم “سابك” عند 101 ريالا (- 2 %)، وكانت الشركة قد أعلنت اليوم عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.25 ريال للسهم عن النصف الأول 2022.

وهبط سهم “الأهلي السعودي” بنسبة 5 % عند 62.80 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ 6 أشهر، وسط تداولات بلغت نحو 3 ملايين سهم.

وأنهت أسهم “دار الأركان” و”سبكيم العالمية” و”بنك البلاد” و”بنك الرياض” و”بنك الجزيرة” و”العربي الوطني” و”مصرف الإنماء” و”التصنيع الوطنية” تدداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 6 و9 %.

وتصدرت أسهم “وفرة” و”أنعام القابضة” و”بحر العرب” و”صادرات” و”عطاء” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تصدر سهم “جاكو” ارتفاعات اليوم بنسبة 8 % عند 21.68 ريال.

وأنهت أسهم “شاكر” و”التموين” و”الحمادي” و”صناعة الورق” و”سايكو” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.