الديوان الملكي: وفاة الأمير تركي بن فيصل بن تركي
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
“بيان من الديوان الملكي”
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غد الاثنين الموافق 21 / 11 / 1443هـ، بعد صلاة العصر في المسجد الحرام بمكة المكرمة.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
بلسم الروح[ عدد التعليقات: 1223 ] نشر منذ ساعة واحدة
الله يرحمه
طارق[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جنات
خالدالعباسي[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 5 دقائق
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنان