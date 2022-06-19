وصول أولى طلائع الحجاج القادمين للمملكة عبر منفذ جديدة عرعر

عرعر(صدى):

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية، أولى طلائع حجاج بيت الله الحرام القادمين من جمهورية العراق الشقيقة عبر منفذ جديدة عرعر.

وكلف فرع الوزارة بالمنطقة عدداً من الدعاة والمترجمين للإجابة على استفسارات الحجاج الدينية ومناسك الحج، كما قُدمت مجموعة من المطويات والكتيبات التي تسهم في إرشاد وتعليم الحاج بأحكام المناسك بكل يسر وطمأنينة، وفق الهدي النبوي، وبعدد من اللغات العالمية، وتوزيع عدد من المصاحف طباعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إلى جانب توفير شاشات مكتبية رقمية تحوي على مواد علمية تمكن الحجاج من تحميلها عبر جوالاتهم لمتابعة أعمال الحج، وجميع التعليمات التي يحتاجها الحاج والمعتمر في رحلته وحتى ختام المناسك.

من جانب آخر نوه عدد من حجاج بيت الله الحرام الواصلين للمنفذ بالجهود التي تقدمها المملكة، وعملها الدؤوب لخدمة ضيوف الرحمن، والتيسير عليهم.