وظائف شاغرة في شركة الفال التعليمية بجدة 

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الفال التعليمية بمحافظة جدة فتح باب التوظيف “رجال”، للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ في جميع التخصصات.

وأشارت إلى التخصصات المطلوبة وتشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، و الدراسات الاجتماعية، و الرياضيات، والعلوم، و الكيمياء، و الأحياء، والفيزياء، والتربية الإسلامية، و التربية الخاصة، والحاسب الآلي، و التربية الفنية، والتربية البدنية،و رائد نشاط، ومرشد طلابي، ووكيل.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، و حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص، ويفضّل من لديه الكفاءة في استخدام الحاسب الآلي ووسائل التقنية.

وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

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