وظائف شاغرة في شركة الفال التعليمية بجدة
أعلنت شركة الفال التعليمية بمحافظة جدة فتح باب التوظيف “رجال”، للوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ في جميع التخصصات.
وأشارت إلى التخصصات المطلوبة وتشمل اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، و الدراسات الاجتماعية، و الرياضيات، والعلوم، و الكيمياء، و الأحياء، والفيزياء، والتربية الإسلامية، و التربية الخاصة، والحاسب الآلي، و التربية الفنية، والتربية البدنية،و رائد نشاط، ومرشد طلابي، ووكيل.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، و حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصص، ويفضّل من لديه الكفاءة في استخدام الحاسب الآلي ووسائل التقنية.
وأوضحت أن التقديم بدأ اليوم الأحد بتاريخ 1443/11/20هـ الموافق 2022/06/19م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
عندما يغيب المساء[ عدد التعليقات: 84268 ] نشر منذ 18 دقيقة
بالتوفيق