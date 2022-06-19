الأرصاد ترفع مستوى الجاهزية لتقديم معلومات الطقس والمناخ في موسم الحج

جدة(صدى):

رفع المركز الوطني للأرصاد جاهزيته للقيام بالأدوار المنوطة به في تقديم المعلومات الأرصادية، ومتابعة حالة الطقس، والتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة خلال موسم حج هذا العام.

وكان الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن بن سالم غلام قد رأس اليوم اجتماعًا للجنة العليا لأعمال موسم الحج بالمركز الوطني للأرصاد، والوقوف على استعدادات المركز وجاهزيته، واستعداد مقرات المركز بالمشاعر المقدسة، مشددًا على أهمية تكثيف استعداد المركز وجهوده وطاقاته البشرية والتقنية بهدف تقديم أدق المعلومات الأرصادية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال مواقع المركز في المشاعر المقدسة والفروع والمراكز التابعة له.

وأكد حرص المركز على الاستعداد المبكر والتنسيق مع الجهات المعنية لتزويدها بالمعلومات الأرصادية في المشاعر من خلال منظومة متكاملة للإسهام في نجاح موسم الحج لهذا العام -بإذن الله-، موضحًا أن المركز سيعمل وفق خطة تنفيذية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة والمطارات والطرق السريعة.

وأشار إلى أن دور المركز يكمن في رصد البيانات والمعلومات التي تدعم المتنبئين الجويين للقيام بتحليل هذه البيانات والتنبؤ بالظواهر قبل حدوثها، وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة؛ لتستعد للعمل قدر الإمكان بتلافي حدوث أي ضرر على الحجاج -لا سمح الله-، وإعداد النشرات الساعية، وقياس عناصر الطقس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج، وإعداد النشرات التحذيرية الخاصة بسلامة الطيران العامودي في مرصد منى وعرفة، مع متابعة التنبيهات والتحذيرات الصادرة.