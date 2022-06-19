مجلس الوزراء يوجه بتأسيس مركز لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها

الرياض(صدى):

رفع معالي رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة الكريمة على توجيه مجلس الوزراء بتأسيس مركز في الهيئة لاعتماد مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية: “إن التوجيه يأتي تأكيدًا لاهتمام القيادة الحكيمة بجودة وكفاءة التعليم والتدريب العسكري؛ لارتباطه بإعداد الكفاءات الوطنية التي تشرُفُ بالذود عن الوطن وتحمي أمنه واستقراره وتقدمه، وأن توجيه مجلس الوزراء سيؤسس لمرحلة جديدة في التعليم والتدريب العسكري؛ بحيث تتعزز المسيرة الطويلة والمشرفة لهذه المؤسسات الوطنية بسعيها لتحقيق معايير الجودة والكفاءة من خلال الاعتماد”، مشيرًا إلى تطلع الجميع للمساهمة في خدمة هذه الصروح الشامخة.

وأشار إلى أن هيئة تقويم التعليم والتدريب تحظى باهتمام كبير من القيادة وتشرف اليوم بأن يضاف توجيه مجلس الوزراء إلى مسيرة الدعم المتواصلة لها، بما يعزز توجهها لأن تكون بيت خبرة رائد في تعزيز الجودة والكفاءة، ونموذجًا يشار إليه عالميًا، وأن تسهم مع كل الشركاء في تعزيز ريادة المملكة وتطوير أساس تعليمي متين يدعم ثقافة الابتكار وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل وسوق العمل؛ للوصول إلى مواطن منافس عالميًا .