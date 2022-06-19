أمير تبوك يهنئ القيادة الرشيدة بمناسبة تتويج الأخضر الأولمبي بكأس آسيا

عطاالله العمراني (صدى):

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- بمناسبة حصول المنتخب السعودي الأولمبي تحت 23 عامًا لكرة القدم على بطولة كأس آسيا والتي أقيمت في أوزبكستان.

وأكد سمو أمير منطقة تبوك أن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبيرة التي تحققت للرياضة السعودية في هذا العهد الزاهر عهد حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد -حفظهما الله- مشيدًا سموه بما يحظى به قطاع الرياضة والشباب بالمملكة من دعم واهتمام من القيادة الحكيمة، كما هنأ سموه الشعب السعودي وكذلك وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل والجهازين الإداري والفني واللاعبين بهذا الانجاز، سائلًا المولى القدير بأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ودوام أفراحها