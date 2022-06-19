“الخطوطُ السعوديةُ” تُتيحُ خدمةَ استلامِ أمتعةِ الحجاج من مقر إقامتهم

جدة(صدى):

بادرَت الخطوطُ السعوديةُ بتقديم خدمة جديدة مجانية تُعنى بإنهاء إجراءات السفر للرحلات الدولية بما يشمل إصدار بطاقة الصعود للطائرة وكذلك بطاقة الأمتعة،إلى جانب استلام أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة قبل موعد إقلاع رحلاتهم بـ (24) ساعة لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بها ومن ثم نقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار.

وتأتي الخدمة التي توفرها “السعودية” عبر التنسيق المسبق من قبل ممثلي المجموعات مع مقدمي الخدمة بمكة المكرمة على مدار الساعة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وكذلك عن طريق خدمة (WhatsApp) للرقم (+966515223812)، إلى جانب المدينة المنورة عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) وخدمة (WhatsApp) عبر الرقم (+966515223813) ، وذلك في إطار حرص الخطوط السعودية على تسهيل إجراءات السفر لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام، وتفادياً للازدحام بالمطارات في مرحلة العودة،

كما أطلقَتِ الخطوطُ السعوديةُ – في سياق متصل- حملةً توعويةً تتعلق بتعليمات الأمتعة لضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام ومعايير الأنظمة الخاصة بها، وتشمل العديدَ من المواقع داخل وخارج المملكة، وذلك في إطار حرصها على انسيابية الحركة في المطارات والعمليات التشغيلية في مرحلة العودة بعد أداء النسك.

وتستوفي الحملة التوعوية توضيح جميع الأنظمة المتعلقة بالأمتعة،إذْ رُوعي في مضامينها استخدام الأسلوب المُيَسَّرِ المدعم بالصور،بالإضافة إلى توفيرها بـ (6) لغاتٍ متنوعة يتحدث بها الحجاج، فيما سيتم توزيعها على أكثر من (20) محطة دولية، إلى جانب مختلف المواقع داخلياً وتشمل حملات الحج في المشاعر والمخيمات وكذلك الفنادق في كلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتتضمنُ تعليماتُ الحملة تأكيدَ عدمِ حملِ أيِّ نوعٍ من السوائل؛بما فيها مياه زمزم داخل الأمتعة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون الأمتعةُ بحالة جيدة ومغلفة، وغيرها من التعليمات التي يراد منها إتمام مرحلة العودة دون أي عوائق.

وتواصلُ الخطوطُ السعوديةُ استقبالَ ضيوف الرحمن في مرحلة الوصول عبر الرحلات المخصصة لنقل الحجاج التي تصل إلى العديد من الوجهات وبمساندة شبكة الرحلات المجدولة والإضافية الممتدة إلى أنحاء المملكة كافة،وتطير إلى أربع قارات حول العالم.