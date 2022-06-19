ضبطُ مكتبَ خدماتٍ عامة يُشَغِّلُ ويؤوي عاملاتٍ هارباتٍ في الرياض

الرياض(صدى):

ضَبَطَتْ وزارةُ المواردِ البشرية والتنمية الاجتماعية،بالتعاون مع الجهات الأمنية،مخالفاتٍ على أحد مكاتب الخدمات العامة بمدينة الرياض؛لمزاولته نشاطَ تقديمِ الخدمات العمالية دون ترخيص، وإيواء مجموعة من العاملات الهاربات من أصحاب العمل من جنسيات مختلفة،إضافةً إلى ضبطِ وافدين يعملان بشكل مخالف في مهنة غير مصرح لهما بالعمل فيها، حيث أُحيلت العاملات إلى مركز الإيواء،فيما أُحيل العاملان إلى الجهات ذات الاختصاص.

وتدعو وزارةُ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كلَّ من لديه شكاوى أو ملحوظات على أداء مكاتب وشركات الاستقدام، إلى الإبلاغ عن المخالفات أو المشكلات التي تواجههم، من خلال القنوات الرسمية لتقديم البلاغات، وعدم التعامل مع أي مكاتب أو شركات لتقديم الخدمات العمالية خارج منصة مساند التابعة للوزارة.

الجدير بالذكر أنَّ وزارةَ الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد أنشأت منصةَ مساند التي تعملُ على تطوير سوق الاستقدام،وتوفير خدمات متعددة؛لتحسين وتسهيل جودة الخدمات المقدمة للأفراد، وحلّ الشكاوى والخلافات التي قد تحدث بين أطراف التعاقد،إضافةً إلى ضمان حقوقهم.