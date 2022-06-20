طالب ينحر معلمة سبعينية طمعًا في المال

القاهرة(صدى):

أقدم طالب بكلية الهندسة في مصر، على نحر معلمة سبعينية، وذلك بغرض الحصول على مصوغاتها وأموالها.

وكانت المعلمة السبعينية تتمتع بقدر من الرفاهية، جعلتها محط أنظار الآخرين، لترصدها عين الشاب العشريني، إذ يقرر الحصول على أموالها بأي طريقة كانت.

واقتحم الجاني مسكن المعلمة، لكنها حين رأته أمامها هاجمها وقام بربطها حتى لا تستطيع الحركة، وكمم فمها، وعندما أيقن أنها لا تستطيع المقاومة استعان بسكين من مطبخها، وسدد لها عدة طعنات متفرقة بالجسد، ثم قام بذبحها، وأكمل السرقة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة من أجل الحصول على مصوغاتها وأموالها، وقام بتمثيل الجريمة أمام رجال المباحث.