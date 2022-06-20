تأييد سجن فتاة التيك توك 6 سنوات بمصر

القاهرة(صدى):

رفضت محكمة جنايات القاهرة طعن فتاة “التيك توك” مودة الأدهم في الحكم الصادر عليها و3 آخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة الإتجار بالبشر.

وجاء في حيثيات الحكم على المتهمة مودة فتحي رشاد محمد الأدهم، أنها “بما لها من تأثير على الفتيات باستقطابهن بإطلاق فيديوهات وإجراءات محادثات أو الظهور بالبث المباشر وصولا لاستغلالهن في تحقيق منافع مادية، قامت هذه المتهمة بتصوير نفسها بمعرفة آخرين بالرقص بالطريق العام مرتدية ملابس خادشة للحياء للإغواء والاستقطاب للفتيات على صفحتها بما يتيح لها الحصول على نسبة عالية من المشاهدة.

كما قامت باستقطاب الطفلة حنين وشهرتها “ساندي” مُعرضة حياتها للخطر بالظهور معها في أحد مقاطع الفيديو بالإيعاز إليها أنها على علاقة عاطفية بآخر وتفاخر المتهمة الثانية بذلك.