قُبلة رأس تورط طبيبًا في البحرين

دبي(صدى):

واجه طبيب في البحرين تهمة التحرش بمريضة في سن والدته، كانت تتعالج لديه في العيادة بعد أن رسم قبلة على رأسها.

وكانت النيابة العامة أسندت للطبيب تهمة “التعرض إلى أنثى” بموجب قانون العقوبات البحريني، وذلك بعد ادعاء المريضة أنه احتضنها وقبّلها.

وأفاد الطبيب بأنه قبّل المريضة على رأسها على اعتبار أنها في سن والدته عقب صراخها في العيادة وافتعالها للمشاكل.

وأشار الطبيب إلى أنه فعل ذلك مع المريضة لاحتواء الموقف دون أن يقصد التحرش بها أو ارتكاب فعل يخدش حياءها.

ومن جانبها برأت محكمة بحرينية الطبيب من تهمة التحرش، عقب اكتشاف تضارب في أقوال المدعية.