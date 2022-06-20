وصفت نفسها بمفرطة الجنس..تفاصيل مثيرة في مذكرات آشلي بايدن

واشنطن(صدى):

كشفت مذكرات مسربة لابنة الرئيس الأمريكي آشلي بايدن، عن تفاصيل مثيرة من حياتها الجنسية الخاصة.

وتم تسريب مقتطفات من مذكرات ابنة الرئيس جو بايدن، كانت قد تركتها عن طريق الخطأ في إحدى مصحات تأهيل الجنس القهري، تحدثت فيها عن جوانب مثيرة في حياتها.

وكتبت آشلي في مذكراتها: ”لطالما كنت فتاة مجنونة، مفرطة الجنس في سن مبكرة“، كما زعمت انها استحمت مع والدها، وأن ذلك جعلها مدمنة على الجنس.

وقالت آشلي إنها مارست الجنس مع أحد أفراد أسرتها، كما أقامت علاقة مع أحد أصدقائها في سن مبكرة.

وأظهرت مذكرات آشلي أنها كانت تتعاطى المخدرات حتى أثناء تقديمها المساعدة في الحملة الانتخابية من أجل ترشح والدها للرئاسة في عام 2019.