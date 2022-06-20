توضيح من سكني بخصوص تعذر الحجز على بعض القطع

عادل الحربي(صدى):

أوضح برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سبب تعذر الحجز على بعض القطع المتاحة بالمخططات المطروحة.

وبين البرنامج، أنه في حال وجود قطع متاحة للحجز لكن تعذر الحجز فيها، فهذا يعني عدم وجود شواغر في المخطط وجارٍ العمل على إزالتها.

وكان البرنامج قد أعلن في وقت سابق أنه جرى إصدار أكثر من 12 ألف عقد إلكتروني للأراضي المجانية حتى مايو 2022، وذلك امتداداً لما سبق إصداره من عقود إلكترونية للأراضي ضمن المخططات المتاحة في مختلف المناطق.

يذكر أن برنامج سكني، أعلن عن استفادة 66,180 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونياً لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة.