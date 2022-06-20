أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 3.95126، العملة مقابل الريال الواحد 0.25312
– الدولار: 3.75285، العملة مقابل الريال الواحد 0.26646
– درهم إماراتي: 1.02171، مقابل الريال الواحد 0.97875
– ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68265
– دينار أردني: 5.29323، مقابل الريال الواحد 0.18892
– دينار كويتي: 12.21577 مقابل الريال الواحد 0.08182
– دينار بحريني: 9.94173، مقابل الريال الواحد 0.10069
– الريال القطري: 1.03072، مقابل الريال الواحد 0.97020
-الدرهم المغربي: 0.37206مقابل الريال الواحد 2.69054
– الجنيه المصري: 0.20078، مقابل الريال الواحد 4.98051
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