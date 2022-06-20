أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 3.95126، العملة مقابل الريال الواحد 0.25312

– الدولار: 3.75285، العملة مقابل الريال الواحد 0.26646

– درهم إماراتي: 1.02171، مقابل الريال الواحد 0.97875

– ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.68265

– دينار أردني: 5.29323، مقابل الريال الواحد 0.18892

– دينار كويتي: 12.21577 مقابل الريال الواحد 0.08182

– دينار بحريني: 9.94173، مقابل الريال الواحد 0.10069

– الريال القطري: 1.03072، مقابل الريال الواحد 0.97020

-الدرهم المغربي: 0.37206مقابل الريال الواحد 2.69054

– الجنيه المصري: 0.20078، مقابل الريال الواحد 4.98051