بالفيديو.. الذايدي: الجميع متحركون والهلال ثابت في المنصة
أكد الناقد الرياضي محمد الذايدي، على ثبات مستوى نادي الهلال على مر العصور بعكس الأندية الأخرى.
وقال محمد الذايدي، خلال برنامج “الحصاد الرياضي”، عبر قناة “24 الرياضية”: “الجميع متحركون والهلال ثابت في المنصة.. تروح فرق وترجع فرق سيجدون الهلال”، لافتًا إلى أن لكل فريق في المملكة زمنًا يتألق فيه ماعدا الهلال هو بطل كل الأزمان.
وأشار الذايدي، إلى أن نادي الهلال تأسس منذ 65 عامًا ولديه 64 بطولة بمعدل بطولة في كل عام؛ حيث لم يختف بأي شكل عن الساحة.
محمد الذايدي :
الجميع متحركون .. والهلال ثابت في المنصة ..
الحصاد الرياضي …@malthaidy pic.twitter.com/8dV5Fo3FFk
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) June 19, 2022
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