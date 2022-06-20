مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.6 % مغلقا عند 11362 نقطة (+ 62 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وكان مؤشر السوق قد سجل خلال الـ6 جلسات الماضية خسائر تجاوزت الـ1300 نقطة.

وارتفعت أسهم “مصرف الراجحي” و”سابك” و”الأهلي السعودي” بنسبة 1 %.

وأنهت أسهم “سبكيم العالمية” و”السعودية للكهرباء” و”اتحاد اتصالات” و”أكوا باور” و”التصنيع الوطنية” و”المراعي” و”ساب” و”معادن” و”سيرا” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدر سهما “عناية” و”أمانة للتأمين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهما “بترورابغ” و”مجموعة تداول” بنسبة 7 % عند 15.68 ريال و174 ريالا على التوالي.

وتصدرت أسهم “بحر العرب” و”صادرات” و”وفرة” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى أو قريبة منها.

وفيما يخص الصناديق المتداولة، ارتفع صندوق “البلاد للذهب” بنسبة 1 % عند 10.12 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ210 آلاف وحدة.