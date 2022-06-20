أمير منطقة تبوك يلتقي سفير جمهورية كازاخستان

عطاالله العمراني(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبه بالإمارة اليوم، سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة بيريك أرين والوفد المرفق له والذي يزور المنطقة حالياً .

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالسفير والوفد المرافق له , متمنياً لهم طيب الإقامة بالمنطقة, منوهاً سموه بالعلاقات الثنائية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب السفير بيريك أرين عن سعادته بلقاء سمو أمير منطقة تبوك، مشيداً بما شاهده في منطقة تبوك من تطور تنموي شمل جميع المجالات الحيوية.

وفي نهاية الاستقبال تسلّم سمو أمير منطقة تبوك هدية تذكارية من سفير كازاخستان لدى المملكة