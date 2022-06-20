جامعة الأمير محمد بن فهد تحدد آخر موعد لاستقبال المتقدمين لبرنامج المنح البحثية

الرياض(صدى):

حدد مركز الدراسات الاستشرافية بجامعة الأمير محمد بن فهد الـ ٣٠ من شهر يونيو الجاري، آخر موعد لاستقبال طلبات المتقدمين للدورة الثالثة من برنامج المنح البحثية في الدراسات المستقبلية الذي يقدمه المركز بالتعاون مع الاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية في باريس World Futures Studies Federation، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للمركز.

واستقبل المركز في إطار هذه الدورة مجموعة من البحوث المتميزة من باحثين ومختصين في الدراسات الاستشرافية حول العالم، إضافة إلى العديد من المقترحات من مختلف الجامعات السعودية، وذلك بعد النجاح الذي حققه البرنامج في دورتيه الأولى والثانية.

وستختار اللجنة العلمية المشاريع البحثية التي ستحصل على التمويل بناءً على أسس علمية وضعتها اللجنة، حيث تضم في عضويتها مختصين في الدراسات المستقبلية من أمريكا وكندا والسويد ومن جامعة الأمير محمد بن فهد، وسيستفاد من نتائج البحوث على الصعيد المحلي والإقليمي؛ لمواجهة عدد من المشكلات, خصوصاً في مجالَيْ التعليم وتقنية المعلومات.

ويهدف المركز إلى تشجيع الباحثين حول العالم على تقديم بحوثهم حول موضوعات محددة شملت مستقبل التعليم العالي، ودراسات البيئة، والطاقة، والاستدامة، الذكاء الاصطناعي، والتعلم والشباب، وجذب المتميزين منهم، وإيجاد حلول لبعض المشكلات التي تواجه العالم، وإثراء البحث العلمي في مجالات الدراسات الاستشرافية, وتعزيز الادبيات في هذا المجال.

يُذكر أن الجامعة أعلنت مسبقاً عن برنامج المنح البحثية في الدراسات المستقبلية، وذلك جزءًا من اتفاقية التعاون بين المركز والاتحاد العالمي للدراسات المستقبلية.