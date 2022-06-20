وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الصحة عن وظائف شاغرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأوضحت أن المسمى الوظيفي المطلوب هو فني التعقيم الصحي، وفقاً للشروط التالية

– سعودي/ـة الجنسية

– ليس على رأس العمل

– شهادة بكالوريوس في التخصصات التالية: – أحياء – أحياء دقيقة – تقنية حيوية – فيزياء – كيمياء – كيمياء حيوية – شهادة البكالوريوس (موضحاً فيها رقم الهوية) ومعادلتها من وزارة التعليم والسجل الأكاديمي موضحاً فيه المعدل التراكمي في حال كانت الشهادة صادرة من خارج المملكة.

– السجل الأكاديمي في حال كانت الشهادة لا تحتوي على معلومات المعدل التراكمي.

– في حال كانت الشهادة والسجل الأكاديمي لا يحتويان على رقم الهوية، الرجاء إرفاق ما يثبت حصول المتقدم على الشهادة المرفقة من الجهة المانحة للشهادة أو وزارة التعليم موضحاً فيه رقم هوية صاحب الشهادة.

– أي شروط أخرى تضعها جهة التوظيف.

– صورة من أصل شهادة لغة إنجليزية لأحد الاختبارات المعتمدة: STEP 67 – Academic IELTS 4

وأشارت إلى أن التقديم التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم الجمعة بتاريخ 1443/11/25هـ الموافق 2022/06/24م، من خلال الموقع هنا