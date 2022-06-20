الصحة: الاستمرارُ بتطبيق الاجراءات الاحترازية وارتداء الكِمَامَة داخل المنشآت الصحية

الرياض(صدى):

أكدَتْ وزارةُ الصحةِ أنَّ ارتداءَ الكِمَامَةِ بشكلٍ مستمرٍّ في المرحلةِ الحاليةِ يُسهمُ -بإذن الله- في حماية المنشآت الصحية من خطر حدوث تفشيات لعدوى تنفسية بين الممارسين الصحيين والزوار والمرضى، مما يؤثر على صحتهم، أو الخِدْمَاتِ المقدمةِ في تلك المنشآت.

وشَدَّدَتِ الصحةُ على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكِمَامَةِ داخل المنشآت الصحية،وذلك بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة في مكافحة فيروس كورونا(كوفيد19) ، مشيرةً إلى أنَّ ارتداءَ الكِمَامَةِ يُسهمُ – بإذن الله- في خفضِ نسبة انتقال عدوى الأمراض التنفسية، ومنها (كوفيد19) والإنفلونزا بمعدلات عالية، وخاصة في الأماكن التي يحتملُ وجود مرضى مصابين فيها، داعيةً الجميع إلى التواصل مع مركز اتصال صحة (937)؛ للحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا،وذلك على مدار الساعة.