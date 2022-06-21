انتحار شاب من أعلى برج القاهرة

القاهرة(صدى):

في واقعة مأساوية جديدة بمصر، ألقى شاب بنفسه من أعلى برج القاهرة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأثنين، ليسقط جثة هامدة على الفور.

وأفاد العاملون في البرج، بأن الشاب صعد إلى الطابق الأخير، ثم فاجأ الجميع بالقفز، ليسقط جثة هامدة، وبعد معاينة جثة المتوفى، اتضح وجود كسور في أنحاء متفرقة من جسده ونزيف داخلي أودى بحياته.

وأمرت النيابة العامة المصرية بتشريح الجثة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

وتأتي تلك الواقعة بعد ساعات من ذبح طالبة جامعية أمام جامعتها بمحافظة المنصورة، على يد زميلها.