صورتان تاريخيتان للملكين عبدالعزيز وفهد توثقان قدم العلاقة مع مصر

نايف السالم(صدى):

وثقت صورتان تاریخیتان جمعت كل من الملك عبدالعزيز والملك فهد -رحمهما الله- مع اثنين من حكام مصر، أظهرتا قدم العلاقة الوثيقة بين البلدين منذ زمن.

وأظهرت صورة تعود لعام 1364 هـ – 1945 م الملك عبدالعزيز، مع الملك فاروق الذي كان يرتدي الزي السعودي، في المدينة المنورة.

فيما أظهرت الصورة الثانية الملك فهد في إحدى زيارته لجمهورية مصر العربية قبل 32 عاما في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وظهر الاثنان وهما يلوحان بيديهما من إحدى السيارات لعدد من الحشود، وكان ذلك عام 1989 م.

ويأتي تداول الصورتين بالتزامن مع وصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى القاهرة مساء أمس الأثنين، وذلك ضمن جولة يجريها إلى الأردن وتركيا استجابة للدعوات المقدمة لسموه، وكذلك تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.