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وظائف تعليمية بمكة المكرمة للنساء

وظائف تعليمية بمكة المكرمة للنساء
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مدارس الزهراء الأهلية، عن فتح باب التوظيف للنساء لجميع التخصصات للعام الدراسي 1444هـ للعمل في مكة المكرمة.

الوظائف المتاحة في تخصصات:
– لغة عربية- لغة إنجليزية- دراسات إسلامية- فيزياء- كيمياء- أحياء
– حاسب آلي- رياضيات- علوم إدارية- اجتماعيات- إقنصاد منزلي
– تربية فنية- رياضيات ذهنية- تربية بدنية- رياض أطفال

– مرشدة طلابية- رائدة نشاط- مستخدمات- عاملة نظافة

– مشرفة لغة انجليزية- وكيلة شؤون تعليمية ( خبرة سابقة في المجال )- وكيلة شؤون طالبات ( خبرة سابقة في المجال )- قائدة لمرحلة الطفولة المبكرة- وكيلة صفوف أولية- مشرفة لغة عربية

التقديم


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