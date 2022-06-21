الحصيني: اليوم أطول نهارا في السنة

عادل الحربي(صدى):

كشف الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، عن توقعاته لحالة الطقس اليوم الثلاثاء.

وقال الحصيني: بحسب المراصد متوقع اليوم الثلاثاء 22 ذي القعدة ان شاء الله، أجواء من حارة الى حارة جدا على المملكة والخليج نهارا معتدلة فجرا.

وأضاف: رياح مغبرة من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من وسط وغرب وشمال وشرق المملكة والخليج، ومتوقع أمطار متفاوتة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وتابع: اليوم الانقلاب الصيفي بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان جنوب الرياض قريب من حوطة بني تميم في أقصى مدى تصل إليه الشمس في شمال الكرة الأرضية، ويعني ذلك دخول فصل الصيف فلكياً في شمال الأرض ويعتبر نهار اليوم أطول نهاراُ في السنة.