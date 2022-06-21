بالفيديو.. الشمراني: حمدالله يعيش تحت ضغط القرارات المرتقبة وما يسرب منها

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي ‏أحمد الشمراني، أن اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله يعيش تحت ضغط القرارات المرتقبة.

وقال أحمد الشمراني، خلال برنامج “الحصاد الرياضي” عبر قناة “24 الرياضية”، أن مشكلة حمدالله الآن نفسية؛ فهو يعيش تحت ضغط القرارات المرتقبة وما يسرب منها وضغط إعلام النصر.

وأشار الشمراني، إلى أن حمدالله خرج من الملعب، فهو “أمام الهلال لم يكن حمدااله اللي نعرفه ولا أحد يلومه، فقضيته كل يوم تسمع عنها خبر جديد”.