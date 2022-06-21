معجب يتحرش بـ دنيا بطمة أثناء غنائها

أميرة خالد(صدى):

تحرش أحد المعجبين بطريقة غير لائقة بالفنانة المغربية دنيا بطمة، على المسرح أثناء غنائها في إحدى الحفلات الخاصة.

وكانت دنيا بطمة تغني أمام الجمهور، ليقاطعها أحد الحضور، فاقتربت منه لتستمع لما يريد، ويبدو أنه طلب منها غناء أغنية معينة من اغانيها الخاصة، لتتجاوب معه دنيا بطمة وتوافق على طلبه دون قطع غنائها؛ ليفاجأها بحركة غير لائقة.

ووضع الشخص يده على أسفل ظهرها بطريقة فجة ومشينة، وبدا وكأنه يريد التقاط صورة معها، ولكن لم يكن الأمر منطقياً، إذ كانت دنيا بطمة تنظر معه في اتجاه فرقتها الموسيقية على ما يبدو؛ لتزيل يد المتحرش سريعاً من عليها، حيث أمسكت بها بحركة قوية وأنزلتها، ولكنها احتفظت بابتسامتها واستمرت في الغناء.