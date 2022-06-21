مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 2.6 % مغلقا عند 11660 نقطة (+ 298 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.5 مليار ريال.

وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة، تقدمها كل من “مصرف الراجحي” و”أرامكو السعودية” و”سابك” و”الأهلي السعودي” بنسب تراوح بين 2 و4 %.

وتصدرت أسهم “دار الأركان” و”بترورابغ” و”أكوا باور” و”الكيميائية” و”الصقر للتأمين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

وأنهت أسهم “بنك البلاد” و”جبل عمر” و”علم” و”بنك الجزيرة” و”استثمار” و”مصرف الإنماء” و”اللجين” و”إعمار” و”العربي الوطني” تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 4 و8 %.

في المقابل، تصدرت سهما “بحر العرب” و”صادرات” تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 71.40 ريال و41.50 ريال على التوالي.

وتراجع سهم “أسمنت اليمامة” بنسبة 4 %.