ضبط مخالفَين بحوزتهما كائنات فطرية مهددة بالانقراض في الرياض

الرياض(صدى):

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية يعملان في موقع يحوي كائنات فطرية مهددة بالانقراض (2 من فهود شيتا) تعود لمواطن بمنطقة الرياض، ما يعد مخالفة لنظام البيئة واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص، واستكمال الإجراءات النظامية بحق المواطن، مؤكدة أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.