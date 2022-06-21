تحذير من دياز للاعبي الهلال قبل مواجهة الفتح 

طلال الغامدي(صدى):

حذر الأرجنتيني رامون دياز، مدرب نادي الهلال، لاعبي الفريق من أمر هام قبل مواجهة الفتح، الخميس المقبل في الجولة الـ 29 من بطولة الدوري.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن الأرجنتيني رامون دياز، طالب لاعبي الهلال بضرورة احترام الفتح بجانب الانضباط الفني وتنفيذ الجوانب التكتيكية التي واظب عليها المدرب طيلة المناورات الفنية هذا الأسبوع في تدريبات الفريق، وفق “عكاظ”.

وأخبر رامون دياز، لاعبي نادي الهلال، بعدم النظر لغيابات الفتح من أجل تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاثة التي سوف تساعد الفريق لحصد لقب الدوري للموسم الثالث على التوالي.