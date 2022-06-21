بالفيديو .. ولي العهد يصل إلى العاصمة عمان وملك الأردن في مقدمة مستقبليه

عمّان(صدى):

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم إلى عمان.

وكان ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في مقدمة مستقبليه في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، الذي شهد مراسم الاستقبال.

يذكر أن سمو ولي العهد اختتم اليوم زيارته لمصر زيارة، وذلك ضمن جولة خارجية تشمل كذلك الأردن وتركيا.