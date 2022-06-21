بالفيديو .. ولي العهد يصل إلى العاصمة عمان وملك الأردن في مقدمة مستقبليه
وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم إلى عمان.
وكان ملك الأردن، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، في مقدمة مستقبليه في مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، الذي شهد مراسم الاستقبال.
يذكر أن سمو ولي العهد اختتم اليوم زيارته لمصر زيارة، وذلك ضمن جولة خارجية تشمل كذلك الأردن وتركيا.
فيديو | مراسم الاستقبال لـ #ولي_العهد في مطار الملكة علياء الدولي في #الأردن#محمد_بن_سلمان_في_الأردن#الإخبارية pic.twitter.com/x0eU01Q1px
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2022
فيديو | #ولي_العهد يصل إلى العاصمة الأردنية ، وملك #الأردن في مقدمة مستقبليه#محمد_بن_سلمان_في_الأردن#الإخبارية pic.twitter.com/xiBJIY8JKv
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 21, 2022
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