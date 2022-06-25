شاهد.. ماريغا بالزي السعودي في زفاف عبدالله الحمدان

طلال الغامدي(صدى):

ظهر موسى ماريغا نجم الهلال بالزي السعودي، خلال حضوره حفل زفاف زميله في الفريق عبدالله الحمدان.

وأقيم، مساء أمس الجمعة، حفل زفاف عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال بحضور رئيس النادي وزملائه.

ووثق مقطع فيديو ظهور ماريغا مرتديا الشماغ، مع مباركة لزميله عبدالله الحمدان بمناسبة زفافه.

وكان فهد بن نافل، رئيس الهلال، على رأس قائمة الحضور في حفل زفاف عبد الله الحمدان.