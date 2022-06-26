مجرم يشعل النيران في زوجته الحامل

القاهرة(صدى):

أقدم رجل في مصر على إنهاء حياة زوجته من خلال إشعال النيران في جسدها، متسببا بذلك في قتل جنينه أيضا الذي لم يكمل شهره الثالث في بطن والدته.

وكان الزوج قد امتنع عن الإنفاق على أسرته، إذ تقرر الزوجة امتهان بيع المناديل من أجل مصاريفها وطفلها، فيما اكتشفت أنها تحمل في أحشائها جنينا في شهره الثالث.

وقبل أيام من ارتكاب الواقعة، أبلغت المجني عليها والدها بنشوب مشاجرة كبيرة بينها وزوجها، فما كان من الأب إلا أن يصلح بينهما وتعود الحياة لمجراها.

وفي يوم الواقعة، تشاجر الزوجان، إذ أبرح الزوج زوجته ضربا عنيفا، مسببا لها جروح غائرة بالجسد تسببت في إزهاق روحها، وتركها جثة هامدة.

ولم يكتف بذلك، إذ هرع في الحصول على مادة البنزين، وإشعال النيران بجسدها، ثم دفنها في صحراء.

وبعد أيام من اختفاءها أبلغ الأب الشرطة حول حالة اختفاء ابنته، فيما تهرب الزوج في البداية من الحضور أمام الأجهزة الأمنية، فصدر قرار بإلقاء القبض عليه، وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكاب الجريمة ومكان دفنها.