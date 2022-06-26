مؤشر سوق الأسهم يغلق على ارتفاع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد على ارتفاع بنسبة 1.8 % مغلقا عند 11513 نقطة (+ 202 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.

وجاء ارتفاع السوق السعودي بالتزامن مع صعود الأسواق العالمية وأسعار النفط عطلة الأسبوع الماضي.

وشهدت الجلسة ارتفاعا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 84.60 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 5 ملايين سهم بقيمة 400 مليون ريال.

وارتفعت أسهم “أرامكو السعودية” و”سابك” و”الأهلي السعودي” بنسبة 1 %.

وأنهت أسهم “مصرف الإنماء” و”بترورابغ” و”التصنيع الوطنية” و”المجموعة السعودية” و”معادن” و”بنك الجزيرة” و”زين السعودية” و”اس تي سي” و”سبكيم العالمية” و”سابك للمغذيات”، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 2 و6 %.

وصعدت أسهم “المصافي” و”جبسكو” و”متطورة” و”الأسماك” بالنسبة القصوى.

في المقابل، تصدر سهم “دار الأركان” تراجعات اليوم بأكثر من 6 % عند 12.40 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 22.5 مليون سهم.

وأغلق سهم “المواساة” عند 216.60 ريال (- 2 %).