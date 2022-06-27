حذر الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، من ثقة لاعبي فريق الاتحاد المفرطة أمام الباطن، في الجولة 30 والأخيرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2022.

وقال جستنيه: الاتحاد أمامه مباراة صعبة جداً جداً رغم كل الترشيحات التي تؤكد فوزه وتحقيقه اللقب، إلا أن الباطن موقفه أكثر صعوبة فهو يصارع على الهبوط والمباراة تعني له حياة أو موت.

وتابع: إن دخل لاعبواالاتحاد بثقة مفرطة كما حدث في أكثر من مباراة فسوف يكونون في موقف صعب، إما يكسب الباطن أو تنتهي بالتعادل.

ويستضيف فريق الاتحاد نظيره الباطن، اليوم الإثنين، بملعب الجوهرة المشعة، ولا بديل له عن الفوز للتتويج باللقب على حساب الهلال المتصدر.