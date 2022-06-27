حرائق تقتل وتصيب 15 شخصا بالجزائر

الجزائر(صدى):

لقي 3 أشخاص مصرعهم في الجزائر، فيما أصيب 12 آخرون نتيجة حرائق غابات في ولاية سطيف الجزائرية.

وكانت الحرائق قد اندلعت بغابات وجبال بلدية “حربيل” الواقعة شمال ولاية سطيف، حيث ساعدت الرياح والحرارة المرتفعة في الانتشار السريع للحريق في الغابات المجاورة، ما أجبر السكان على أخلاء منازلهم.

واشتعلت النيران في الغابات بسبب النار المشتعلة على طول السنة في مكبي نفاية ببلدية “حربيل” وبإقليم بلدية “حمام ڤرڤور” والواقعة على الطريق الرابط بين البلديتين -بحسب السلطات-.

ومن بين الوفايت قائد الثكنة العسكرية برتبة “رائد”، فيما وصلت طائرة استأجرتها الجزائر من روسيا إلى مطار “الثامن ماي 1945” للمشاركة في إخماد الحرائق.