‏بالفيديو.. عادل عصام الدين: الهلال لا يمكن أن يفرط بالدوري

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أنه مؤلم جدا للاتحاديين التفريط بالنقاط والفارق الكبير، لافتًا إلى أن نادي الهلال لا يمكن أن يفرط بالدوري.

وأوضح عادل عصام الدين، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن أغلب اعتماد المنتخب الآن على عناصر الهلال، مضيفًا أن عملية التفريط في النقاط التي حدثت مؤلمة للاتحاديين، ولكن الهلال لا يمكن أن يفرط.