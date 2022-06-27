بالفيديو.. عادل عصام الدين: الهلال لا يمكن أن يفرط بالدوري
أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أنه مؤلم جدا للاتحاديين التفريط بالنقاط والفارق الكبير، لافتًا إلى أن نادي الهلال لا يمكن أن يفرط بالدوري.
وأوضح عادل عصام الدين، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن أغلب اعتماد المنتخب الآن على عناصر الهلال، مضيفًا أن عملية التفريط في النقاط التي حدثت مؤلمة للاتحاديين، ولكن الهلال لا يمكن أن يفرط.
فيديو | الناقد عادل عصام الدين لـ #المنتصف:
مؤلم جدا للاتحاديين التفريط بالنقاط والفارق الكبير.. و #الهلال لا يمكن أن يفرط بالدوري pic.twitter.com/WDYTtOHsb7
— المنتصف – الإخبارية (@al_montasaf) June 26, 2022
اترك تعليقاً