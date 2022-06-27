المملكة تناقش تسهيل دخول المواطنين إلى دول الشنغن دون تأشيرة

الرياض(صدى):

ناقشت وزارة الخارجية، مع مسؤولين أوروبيين اليوم الأحد، ملف تسهيل دخول المواطنين إلى دول الشنغن دون تأشيرة، والعمل على استيفاء الجوانب الفنية المتعلقة بذلك.

واستقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، رئيس سياسة التأشيرات بالمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية بالمفوضية الأوروبية ديمتري جيوتاكوس، وفريقه المعني بالحوار الفني، حيث استعرض الجانبان العلاقات بين السعودية والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيزها.

وعقد الفريق اجتماعاً في الرياض، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، وديمتري جيوتاكوس، ناقش الإجراءات اللازمة لتسهيل دخول المواطنين إلى دول الشنغن دون الحصول على تأشيرة مسبقة.