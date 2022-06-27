‏بالفيديو.. عادل عصام الدين: الفيصلي والباطن سيهبطان برفقة الحزم للدرجة الأولى

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عادل عصام الدين، أن الفيصلي والباطن سيهبطان برفقة الحزم للدرجة الأولى، لافتًا إلى أن الأهلي سيفوز على الشباب.

وقال عادل عصام الدين، خلال برنامج “المنتصف” عبر قناة “الإخبارية”، أن كل الفرق التي لديها الدافع للبقاء في الدوري ستفوز باستثناء الفيصلي والباطن.